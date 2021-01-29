В Самарской области возбудили уголовное дело после гибели 10 человек в ДТП с микроавтобусом и грузовиком

СУ Следственного комитета РФ по Самарской области после гибели десяти человек в ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

На данный момент следователи и криминалисты осматривают место аварии, устанавливаются все обстоятельства происшествия, причины и условия, способствовавшие ДТП, сообщается на сайте ведомства.

Фото: samara.sledcom.ru

Расследование уголовного дела контролируется руководителем СУ Следственного комитета РФ по Самарской области.

ДТП произошло сегодня вечером в Самарской области на 878-м км трассы М-5. Погибли 10 человек, еще 14 получили различные травмы.



Татьяна Демина