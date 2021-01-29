«Рубин» анонсировал переход Мусаева постером фильма «Леон»
«Рубин» анонсировал переход полузащитника «Зенита» Леона Мусаева постом в социальных сетях клуба.
Пресс-служба казанцев опубликовала постер фильма «Леон», сравнив главных героев с Леонидом Слуцким и новичком «Рубина».
«Леон обычного человека и Леон Слуцкого», — говорится в сообщении клуба.
Накануне стало известно о возможном переходе Леона Мусаева из «Зенита» за 500 тысяч евро.СпортФутбол
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