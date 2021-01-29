Новости спорта

17:22 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Рубин» анонсировал переход Мусаева постером фильма «Леон»

16:35, 29.01.2021
«Рубин» анонсировал переход Мусаева постером фильма «Леон»
Фото: fc-zenit.ru

«Рубин» анонсировал переход полузащитника «Зенита» Леона Мусаева постом в социальных сетях клуба.

Пресс-служба казанцев опубликовала постер фильма «Леон», сравнив главных героев с Леонидом Слуцким и новичком «Рубина».

«Леон обычного человека и Леон Слуцкого», — говорится в сообщении клуба.

Накануне стало известно о возможном переходе Леона Мусаева из «Зенита» за 500 тысяч евро.

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем