Минцифры РТ: в 2020 году жители Татарстана побили рекорд по потреблению мобильного интернет-трафика

В 2020 году жители Татарстана побили рекорд по потреблению мобильного интернет-трафика, по сравнению с первым полугодием прошлого года он увеличился на 47%, сообщил на итоговой коллегии Минцифры РТ его глава Айрат Хайруллин.

Министр цифрового развития РТ республики обратил внимание, что в прошлом году выполнена масштабная федеральная программа: 1 680 зданий школ республики подключили к высокоскоростному интернету.

Также в Татарстане есть все условия и возможности, чтобы в ближайшие 14 месяцев совместно с Минэкономики, ЦЭСИ и муниципалитетами реализовать двухлетнюю программу перевода государственных и муниципальных услуг на новую цифровую платформу.

В 2021 году Минцифры России дополнительно выделит Татарстану 1 млрд рублей на подключение объектов социально-культурной сферы.