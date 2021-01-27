Каждый шестой российский бизнес закрылся в 2020 году

В 2020 году в России количество закрытых бизнесов превысило число вновь созданных — это худшее соотношение за 18 лет. Прекратили деятельность 515,5 тысячи коммерческих организаций, то есть каждая шестая в стране компания. Об этом сообщает FinExpertiza.



В год пандемии число предприятий с учетом вновь открывшихся бизнесов уменьшилось на 300 тысяч, или на 9,6%, то есть до 2,82 млн предприятий.

Одни из самых существенных сокращений можно было наблюдать в Санкт-Петербурге, Тульской области, Кабардино-Балкарии, Москве и Псковской области. Убыль произошла во всех регионах, кроме двух — Бурятии и малонаселенном Чукотском автономном округе. Минимум бизнесов закрылось в Севастополе, Липецкой и Орловской областях.

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В России за последние пять лет количество компаний сократилось на 1,3 млн. Это связано с двумя основными причинами — кризисными экономическими явлениями и борьбой ФНС против фирм-однодневок.

В начале января «Реальное время» опрашивало предпринимателей, как они пережили коронакризис.