Опрос «Реального времени»: как вы пережили коронакризис и какие выводы сделали?
Опыт выживания татарстанских предпринимателей в пандемию. Часть 5-я
В 2020 году мы столкнулись, пожалуй, с самым серьезным вызовом — пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб мировой экономике. Последствия для российской, которой хоть и не привыкать к «тяжелым годам», тоже могут превысить масштабы кризисов 1998-го, 2008—2009 и 2014—2015 годов. Беспрецедентные меры борьбы с инфекцией: закрытие границ, остановка производств, самоизоляция и нерабочий апрель — выбили из колеи даже крупные устойчивые компании. Добавим сюда колебания на нефтяных рынках, ослабевший рубль и нестабильную экономическую ситуацию, как результат — этот шторм выдержали далеко не все, но те, кто смог, получили колоссальный опыт выживания. К каким выводам пришли предприниматели Татарстана по итогам этого непростого года — в опросе «Реального времени».
«Реальное время» расспросило предпринимателей Татарстана, как их бизнес
пережил коронакризис и какие выводы они сделали по итогам 2020 года.
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Альберт Махмутов совладелец винного бара «Истина»
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За 2020-й в нашем бизнесе произошло много изменений, в том числе и положительных. В такое сложное время надо было действовать смелее, и мы старались поступать именно так. Понятно, что за первые три месяца изоляции произошел спад по показателям почти на 100%. Но в летние дни, когда разрешили работу летних веранд, и до «второй волны» осенью у нас была очень хорошая тенденция с ежемесячным повышением рекорда по выручке.
Когда ситуация снова обострилась и появились ограничения на длительность работы, ощутили спад на 30%. Ожидаем, что Новый год выравняет показатели, и большую ставку делаем на январские праздники. Надеемся, в Казань приедет много гостей.
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Виктория Агалакова генеральный директор центра туризма и отдыха «У-РА»
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Мы занимаемся внутренним и въездным туризмом, принимаем иностранцев. Двигаться вперед даже в такое время нам помогает позитивный настрой. Пандемия создавала неудобства — из-за ряда ограничений. Например, фестиваль, рассчитанный на тысячи человек, пришлось провести на 500.
Но в целом все было неплохо: мы выиграли два президентских гранта, провели мероприятия в онлайн-формате. А во время послаблений успели сделать массовый квест и провести экскурсии. Сейчас ждем туристов из Москвы, и работы много — она идет по нарастающей. Планируем увеличить команду.
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Сергей Валеев совладелец ООО «Казанское подворье»
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Я занимаюсь сдачей недвижимого имущества в наем. Пандемия стала для всех большим удивлением, и никто к ней не был готов, несмотря на предпосылки. Многим пришлось тяжело в марте, когда все закрывалось, а пресловутая поддержка от государства почти не работала. Банки неохотно шли навстречу с реструктуризацией долгов, а почти весь малый и средний бизнес закредитован.
Пришлось выполнять все денежные обязательства, поступления денег не было, потому что арендаторы уже съехали. Первым покинули помещения представители малого и среднего бизнеса вроде кафе — они ушли после «первой волны». Но сейчас эти офисы сдались и даже по более высокой ставке. Нам предстоит закрыть те дыры, которые образовались во время пандемии, и, думаю, такая задача стоит перед большинством предпринимателей.
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Айнур Камалиев владелец киосков и ресторанов «Тюбетейка»
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Пандемия нас подтолкнула к более активному переходу в онлайн. В таком формате мы развивали и маркетинг, и доставку. Заказы на дом увеличились в начале пандемии, но все равно пришлось урезать многие статьи расходов, в том числе и по зарплате. К этому команда подошла с пониманием и очень адекватно реагировала на все происходящее. Хорошо, что мы смогли сохранить команду и обошлось без увольнений.
Теперь задумываемся о создании финансовой подушки безопасности, так как никто ни от чего не застрахован и могут настать еще более тяжелые времена. Также в 2021-м планируем делать акцент на онлайн-сервисы и максимально использовать данный ресурс.
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Гульнара Самигуллина ИП по пошиву одежды
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Вывод по итогам года — волка ноги кормят. Покупательная способность менялась от месяца к месяцу, иногда приходилось брать все, что предлагают. Сейчас нет стабильности, и люди предпочитают покупать готовое, не заморачиваясь с пошивом, — контингент ушел. Осталось мало постоянных клиентов, но надежда на будущее есть. В первую очередь все зависит от самого человека даже в экономически сложное время.
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Ильгиз Галиев вице-президент Гильдии поваров РТ
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Ресторанная сфера очень болезненно приняла удар, связанный с пандемией. До сих пор некоторые не могут оправиться, а многие уже закрылись. Эта сфера не закреплена никакими гарантиями, то есть наш бизнес не застрахован от таких кризисов, поэтому для балласта нужно иметь запасной ход. Повара многих заведений сильно разочаровались в нашей сфере, так как работодатели из-за затрат от пандемии не смогли удержать персонал. Я могу их понять — много денег никто не закладывал и кризиса никто не ждал.
Многие повара просто ушли из профессии, потому что теперь нет гарантии — не начнется ли что-то подобное снова. Кто-то ушел на стройку, кто-то в поставщики продуктов. Я считаю, что повара должны иметь широкий кругозор, чтобы в будущем уметь зарабатывать и в другом деле или проводить онлайн-курсы по меню и чему-то подобному. Надо иметь лишние деньги и вкладываться в свое развитие — это лучшая инвестиция.
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Леонтий Кирягин председатель клуба виноградарей «Казанская лоза»
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Наша организация объединяет приусадебные виноградники. Я сам выращиваю виноград уникальных сортов и продаю его и саженцы своему кругу покупателей. Обычно люди делают заказ заранее, и их всегда достаточно. Но в этом году наблюдается спад по заявкам. Все-таки многим сейчас не до выращивания винограда, люди беспокоятся о здоровье. Но мы все же успели провести большую выставку в сентябре, когда проскочили между пиками. Сейчас клубы, которые занимаются виноградом, замолкли, перестали собираться.
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Руслан Хайрутдинов генеральный директор халяльного стейк-хауса «Иtle»
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Мы сделали много выводов по итогам года, и один из главных — компания должна быть гибкой и уметь перенастраиваться. Наше дело представляет наиболее пострадавшую от пандемии отрасль. Ресторанный бизнес предполагает закрытие всех расходов от полученных денег, в траты входит аренда, зарплата персоналу и так далее. Никто не делает это наперед, поэтому при отсутствии поступлений появляется разрыв. И один из первых выводов, сделанных нами, — необходимость финансовой подушки безопасности и оплата долгов из собственных денег, а не из предполагаемых.
А ключевой итог в конце 2020-го — еще раз гибкость, которая поможет подстроиться под сложности. Мы такие моменты проработали с командой, и, надеюсь, все получилось.
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