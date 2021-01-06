Опрос «Реального времени»: как вы пережили коронакризис и какие выводы сделали?

За 2020-й в нашем бизнесе произошло много изменений, в том числе и положительных. В такое сложное время надо было действовать смелее, и мы старались поступать именно так. Понятно, что за первые три месяца изоляции произошел спад по показателям почти на 100%. Но в летние дни, когда разрешили работу летних веранд, и до «второй волны» осенью у нас была очень хорошая тенденция с ежемесячным повышением рекорда по выручке.

Когда ситуация снова обострилась и появились ограничения на длительность работы, ощутили спад на 30%. Ожидаем, что Новый год выравняет показатели, и большую ставку делаем на январские праздники. Надеемся, в Казань приедет много гостей.

