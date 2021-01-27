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Премьеру фильма о Джеймсе Бонде отложили из-за смартфона

13:48, 27.01.2021
Премьеру фильма о Джеймсе Бонде отложили из-за смартфона
Фото: Максим Платонов (архив)

Часть нового шпионского боевика о Джеймсе Бонде переснимут из-за того, что один из героев пользуется устаревшим смартфоном Nokia. Это уже третий перенос премьеры фильма.

Финская компания Nokia выступила главным спонсором кинокартины об агенте 007. В ней главный антагонист пользуется одним из смартфонов этой фирмы, но на сегодняшний день он уже устарел, и спонсоры решили переснять кадры, в которых гаджет задействован.

Фото: pixabay.com

Первый раз премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за проблем с режиссером, а в прошлом году — из-за пандемии коронавируса, пишет «РИА Новости».

Отметим, что премьера последнего фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» стала одной из самых ожидаемых в 2020 году.

Татьяна Демина
Технологии
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