«Нефтехимик» лишился шансов на выход в плей-офф КХЛ

«Нефтехимик» лишился всех шансов на выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам прошедшего игрового дня.

После поражения нижегородского «Торпедо» в овертайме от московского «Спартака» (2:3 от) нижнекамцы потеряли возможность занять восьмое место в Восточной конференции КХЛ.

В активе «Торпедо» стало 57 очков, у «Нефтехимика» осталось 32 балла.

.@KRSchina и @HCNeftekhimik68 теряют шансы на выход в плей-офф — KHL Media (@khlmediateam) January 25, 2021

Напомним, ранее первым клубом, гарантировавшим себе участие в Кубке Гагарина, стал казанский «Ак Барс».