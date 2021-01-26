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«Нефтехимик» лишился шансов на выход в плей-офф КХЛ

11:45, 26.01.2021
«Нефтехимик» лишился шансов на выход в плей-офф КХЛ
Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

«Нефтехимик» лишился всех шансов на выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам прошедшего игрового дня.

После поражения нижегородского «Торпедо» в овертайме от московского «Спартака» (2:3 от) нижнекамцы потеряли возможность занять восьмое место в Восточной конференции КХЛ.

В активе «Торпедо» стало 57 очков, у «Нефтехимика» осталось 32 балла.

Напомним, ранее первым клубом, гарантировавшим себе участие в Кубке Гагарина, стал казанский «Ак Барс».

СпортХоккей
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