Большой патч для Cyberpank 2077 выпустили разработчики. Приводим основные исправления
Разработчик представил новый больший патч на Cyberpunk 2077 для персональных компьютеров и консолей. Обновление под численным обозначением 1.1 по заверениям студии, призван улучшить стабильность игры и исправить ошибки.
Для ПК, например, исправлены ошибки, связанные с загрузкой кеша на видеокартах от NVIDIA и вызывавшие завершение игры при запуске.
Также были исправлены ошибки и баги, связанные с заданиями и взаимодействием с открытым миром, интерфейсом и графикой.
Как утверждают в польской компании-разработчике CD Projekt RED, они сосредоточили силы в этом апдейте на том, чтобы максимально повысить стабильность игры.
Справка
Исправление ошибок
- Исправлена ошибка, из-за которой звонки от Деламейна в задании «Реинтеграция» заканчивались сразу и их нельзя было принять.
- Исправлена ошибка, из-за которой Деламейн не звонил, когда игрок приближался к нужным машинам в задании «Реинтеграция».
- Исправлена ошибка, из-за которой задание «Потерянный рай» зависало на цели «Ответить на звонок от мистера Хэндса».
- Исправлена ошибка, из-за которой Джуди переносилась под землю в задании «Отпусти меня, глубина».
- Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было поговорить с учителем дзена в задании «Третья встреча со стихиями».
- Исправлена ошибка, из-за которой Такэмура не звонил в задании «Старые друзья».
- Исправлена ошибка, из-за которой Джеки исчезал в задании «Низвержение в Мальстрём».
- Исправлена ошибка, из-за которой игрок не мог выйти из машины задании«Королева автострад: Большие гонки».
- Исправлена ошибка, из-за которой игрок переставал получать звонки и сообщения, если отходил слишком далеко от места выполнения задания «Кто не с нами».
- Исправлена ошибка, из-за которой цель задания «Дары космоса» не обновлялась после открытия чемодана.
- Обновлены файлы сохранения, в которых из-за редкой ошибки невидимая стена не давала поговорить с Джуди в задании «Кукольный домик».
- Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было получить награду за выполнение заказа «Свободная пресса». Награда будет начислена автоматически, а заказ будет завершён тем, кто так и не смог завершить квест из-за этой ошибки.
- Исправлена ошибка, из-за которой Деламейн молчал в ходе задания «Реинтеграция», если прежде игрок отказался ему помогать.
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