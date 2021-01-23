Большой патч для Cyberpank 2077 выпустили разработчики. Приводим основные исправления

Разработчик представил новый больший патч на Cyberpunk 2077 для персональных компьютеров и консолей. Обновление под численным обозначением 1.1 по заверениям студии, призван улучшить стабильность игры и исправить ошибки.

Для ПК, например, исправлены ошибки, связанные с загрузкой кеша на видеокартах от NVIDIA и вызывавшие завершение игры при запуске.

Также были исправлены ошибки и баги, связанные с заданиями и взаимодействием с открытым миром, интерфейсом и графикой.

Как утверждают в польской компании-разработчике CD Projekt RED, они сосредоточили силы в этом апдейте на том, чтобы максимально повысить стабильность игры.



