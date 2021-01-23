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Большой патч для Cyberpank 2077 выпустили разработчики. Приводим основные исправления

17:04, 23.01.2021
Большой патч для Cyberpank 2077 выпустили разработчики. Приводим основные исправления

Разработчик представил новый больший патч на Cyberpunk 2077 для персональных компьютеров и консолей. Обновление под численным обозначением 1.1 по заверениям студии, призван улучшить стабильность игры и исправить ошибки.

Для ПК, например, исправлены ошибки, связанные с загрузкой кеша на видеокартах от NVIDIA и вызывавшие завершение игры при запуске.

Также были исправлены ошибки и баги, связанные с заданиями и взаимодействием с открытым миром, интерфейсом и графикой.

Как утверждают в польской компании-разработчике CD Projekt RED, они сосредоточили силы в этом апдейте на том, чтобы максимально повысить стабильность игры.


Справка

Исправление ошибок

  • Исправлена ошибка, из-за которой звонки от Деламейна в задании «Реинтеграция» заканчивались сразу и их нельзя было принять.
  • Исправлена ошибка, из-за которой Деламейн не звонил, когда игрок приближался к нужным машинам в задании «Реинтеграция».
  • Исправлена ошибка, из-за которой задание «Потерянный рай» зависало на цели «Ответить на звонок от мистера Хэндса».
  • Исправлена ошибка, из-за которой Джуди переносилась под землю в задании «Отпусти меня, глубина».
  • Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было поговорить с учителем дзена в задании «Третья встреча со стихиями».
  • Исправлена ошибка, из-за которой Такэмура не звонил в задании «Старые друзья».
  • Исправлена ошибка, из-за которой Джеки исчезал в задании «Низвержение в Мальстрём».
  • Исправлена ошибка, из-за которой игрок не мог выйти из машины задании«Королева автострад: Большие гонки».
  • Исправлена ошибка, из-за которой игрок переставал получать звонки и сообщения, если отходил слишком далеко от места выполнения задания «Кто не с нами».
  • Исправлена ошибка, из-за которой цель задания «Дары космоса» не обновлялась после открытия чемодана.
  • Обновлены файлы сохранения, в которых из-за редкой ошибки невидимая стена не давала поговорить с Джуди в задании «Кукольный домик».
  • Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было получить награду за выполнение заказа «Свободная пресса». Награда будет начислена автоматически, а заказ будет завершён тем, кто так и не смог завершить квест из-за этой ошибки.
  • Исправлена ошибка, из-за которой Деламейн молчал в ходе задания «Реинтеграция», если прежде игрок отказался ему помогать.

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