Новости промышленности

15:27 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

В Подмосковье умер бывший главком ВМФ, командовавший флотом до 1997 года

13:53, 23.01.2021
В Подмосковье умер бывший главком ВМФ, командовавший флотом до 1997 года
Фото: 8eskadra.ru

Накануне в Подмосковье умер бывший главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал флота Феликс Громов. Ему было 83 года.

Скончался адмирал на своей даче, передает RT со ссылкой на «Интерфакс».

Феликс Громов командовал российским флотом с 1992 по 1997 годы. Он ушел в отставку в ноябре 1997 года, но при этом состоял в Управлении генеральных инспекторов Министерства обороны России.

Напомним, в декабре на 79-м году жизни скончался последний министр обороны Советского Союза маршал авиации Евгений Шапошников.

ПромышленностьОПК
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также