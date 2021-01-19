Совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» встретится для подведения итогов 2020 года
«Татнефтехиминвест-холдинг» назначил заседание совета директоров на 27 января. Согласно сообщению компании, на нем будут рассмотрены итоги деятельности предприятий нефтегазохимического комплекса Татарстана за 2020 год.
В повестке заседания также рассмотрение нескольких презентаций. Так будет представлена энергосберегающая технология получения высококачественных органических удобрений и кормовых концентратов. Она основана на переработке отходов.
Также члены совета директоров рассмотрят технологию каталитической димеризации и тримеризации этилена, умную линейку быстрых зарядных станций и трехфазный нормализатор переменного напряжения.
В списке вопросов указано и пополнение архивного фонда РТ.
Напомним, 24 декабря на предыдущем заседании совета директоров ТНХИ-Х обсуждалась возможность запуска в РТ производства «Полиамида 66», выпуск термокомплектов для Минобороны РФ и использование микрореакторов в развитии малотоннажной химии.
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