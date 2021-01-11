Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в феврале

В феврале россиян ожидает шестидневная рабочая неделя. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля.

«С 15 по 20 февраля будет единственная в этом году шестидневная рабочая неделя», — пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Выходные дни будут с 21 по 23 февраля из-за переноса рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля. Далее рабочая неделя продлится три дня: с 24 по 26 февраля.

Напомним, в 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель.



Татьяна Демина