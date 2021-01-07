Новые разработчики приступили к работе над PUBG 2

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Твиттер PlayerIGN, опубликовал перевод документа, в котором есть информация о продолжении «королевской битвы» Player’s Unknown Battleground (PUBG). Если верить источнику, разработку второй части отдали корейской студии Krafton.

Сиквел разрабатывается под кодовым названием Project XTRM. По имеющейся информации PUBG 2 разрабатывается для персональных компьютеров, консолей и мобильных устройств. Игра будет поддерживать кроссплей и кросспрогрессию.

В списке разработок студии Krafton малоизвестная игра MISTOVER 2019 года и The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics, которая должна выйти в феврале нынешнего года.

Релиз оригинальной PUBG состоялся в 2017 году.