Замглавы Минпромторга Татарстана назначен Иван Колчин

Заместителем министра промышленности и торговли Татарстана назначен начальник отдела развития машиностроительного комплекса Минпромторга РТ Иван Колчин.

Новый замминистра будет курировать вопросы машиностроительного и оборонно-промышленного комплексов, а также лесоперерабатывающую и легкую промышленность, сообщает пресс-служба ведомства.

Колчин сменил на посту экс-заместителя министра промышленности и торговли РТ Илью Шульгина, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Экс-мэр Кирова Шульгин был назначен замглавы Минпромторга в июне 2020 года вместо ушедшего на пенсию Ильдара Мингалеева.



Татьяна Демина