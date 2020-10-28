Замминистра минпромторга Татарстана Илье Шульгину избрали меру пресечения

Следователи СК РФ по Кировской области допросили заместителя министра промышленности и торговли Татарстана, экс-мэра Кирова Илью Шульгина в качестве подозреваемого. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Сегодня суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Вместе с ним по делу проходит исполняющий обязанности директора МКУ «Управление дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова» Алексеей Ишутинов. Он также был допрошен в качестве подозреваемого, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба СК РФ по Кировской области.

По версии следствия, в декабре 2019 года Ишутинов от имени МКУ заключил муниципальный контракт общей стоимостью в 21 млн рублей на поставку 19 видеокамер для контроля за дорожным движением в городе. В процессе приемки выяснилось, что камеры требованиям контракта не соответствуют. Несмотря на это, по указанию Ильи Шульгина, который на тот момент был главой администрации города Кирова, камеры фото-видеофиксации были приняты.



Подробнее о деле — в материале «Реального времени».