«Нижнекамскнефтехим» стал победителем всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Нижнекамскнефтехим» вошел в реестр победителей XVI Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России — 2020», итоги которого были подведены в Москве. Конкурс прошел в рамках подготовки международного форума «Здоровье человека и экология 2020».

По результатам конкурса предприятие удостоилась двух дипломов — «За экологическую ответственность» и «Лучшее экологически ответственное градообразующее предприятие».

С целью повышения экологической эффективности производств в ПАО «Нижнекамскнефтехим» осуществляются мероприятия по применению современных технологий, рациональному использованию природных ресурсов, обновлению и модернизации технологического оборудования, сбору отдувок и переводу их в факельную систему, использованию факельных сдувок в качестве топлива, оптимизации режимов ведения технологических процессов.

Компания постоянно ведет поиск технических решений по совершенствованию природоохранных сооружений и снижению негативного воздействия на окружающую среду. С 2001 года «Нижнекамскнефтехим» реализует уже четвертую по счету экологическую программу. В рамках четвертой программы с 2014 по 2019 годы удалось сократить потребление технической воды на 3,341 млн кубометров (5,3%) и выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 3 319 тонн (14%).

Предприятие провело масштабную реконструкцию биологических очистных сооружений, внедрив самые современные технологии и новейшее оборудование. БОС играют важнейшую роль в экологической безопасности региона. На их обновление «Нижнекамскнефтехим» направил более трех миллиардов рублей.

За последние 6 лет флагман нефтехимии Татарстана ПАО «Нижнекамскнефтехим» реализовал более 420 мероприятий. Именно бережное отношение к природе является одним из главных приоритетов предприятия.

Всероссийский конкурс «Лидер природоохранной деятельности России» проводится с 2005 года под эгидой профильных комитетов Совета Федерации и Государственной думы РФ с целью поощрения российских предприятий и организаций за активную деятельность в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, способствующую устойчивому развитию российской экономики, улучшению здоровья населения и обеспечению экологической безопасности страны.