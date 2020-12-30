Ларионов о победе над Австрией: «Есть моменты, которые можно улучшить, даже при победе»

Главный тренер сборной России Игорь Ларионов прокомментировал победу над командой Австрии (7:1) в матче группового раунда молодежного чемпионата мира-2021. После этой игры россияне обеспечили себе выход в следующий этап турнира.

«Следующий матч будет решать место в группе. Что касается игры с Австрией, всегда есть моменты, которые можно улучшить. Даже при победе. Несколько контратак, которые провернул соперник, нас не устраивают. Мы не хотим, чтобы у нас был разрыв между защитниками и нападающими. В целом же просим играть ребят в быстрый пас, гораздо быстрее должно быть начало атаки. Это дает возможность поддерживать высокий темп», — сказал Ларионов.



Рулевой россиян также рассказал о состоянии здоровья нападающего Егора Чинахова, получившего травму во время матча с Австрией. По словам Ларионова, решение о его участии в следующей игре сборной России будет принято завтра.

Также он отметил, что защитник Даниил Чайка, пропустивший встречу с австрийцами, вернется в состав.

В следующем матче сборной России предстоит сыграть против одного из лидеров группы команды Швеции.

Напомним, в среду россияне одержали вторую победу на турнире, разгромив команду Австрии со счетом 7:1.