ЦСКА расстался с тренерами Онопко и Овчинниковым

Тренеры ЦСКА Виктор Онопко и Сергей Овчинников покидают московскую команду, сообщается на официальном сайте клуба.

У помощников главного тренера Виктора Гончаренко закончились действующие контракты. В клубе решили не продлевать соглашения с тренерами.

В связи с истечением срока контрактов #ЦСКА покинули Сергей Овчинников и Виктор Онопко.



ПФК ЦСКА благодарит Сергея Ивановича и Виктора Савельевича за плодотворную работу и желает им удачи в дальнейшей карьере!https://t.co/cODzmp3I5R pic.twitter.com/lPcFl4BAL0 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 29, 2020

Онопко работал в ЦСКА с 2009 года, Овчинников перешел в армейский клуб в 2014 году. Оба тренера были в структуре команды во время работы главным тренером Виктора Слуцкого, ныне рулевого казанского «Рубина».

Отметим, что ранее сообщалось о скором увольнении Виктора Гончаренко с поста главного тренера ЦСКА.