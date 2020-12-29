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ЦСКА расстался с тренерами Онопко и Овчинниковым

13:00, 29.12.2020
ЦСКА расстался с тренерами Онопко и Овчинниковым
Фото: pfc-cska.com

Тренеры ЦСКА Виктор Онопко и Сергей Овчинников покидают московскую команду, сообщается на официальном сайте клуба.

У помощников главного тренера Виктора Гончаренко закончились действующие контракты. В клубе решили не продлевать соглашения с тренерами.

Онопко работал в ЦСКА с 2009 года, Овчинников перешел в армейский клуб в 2014 году. Оба тренера были в структуре команды во время работы главным тренером Виктора Слуцкого, ныне рулевого казанского «Рубина».

Отметим, что ранее сообщалось о скором увольнении Виктора Гончаренко с поста главного тренера ЦСКА.

СпортФутбол
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