На чужих ошибках: S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет на PS 4 и Xbox One

Продолжение культового постапокалиптического шутера от первого лица S.T.A.L.K.E.R. не выйдет на консолях предыдущего поколения. Об этом заявил Захар Бочаров, менеджер по связям с общественностью студии-разработчика игры GSC Game World.

По его словам, S.T.A.L.K.E.R. 2 не сможет работать на PlayStation 4 и Xbox One, поскольку будут слишком высокие требования.

«Так получилось, что старый «Сталкер 2» отменили, а новый просто технически не сможет работать нигде, кроме самого актуального консольного железа. Не вывезут старые консоли ни картинки, ни масштабов игры», — заявил Бочаров в беседе с фанатом.

Ранее разработчики сообщили, что до конца 2020 года они поделятся свежей информацией об игре.

Напомним, 19 ноября вышла самая долгожданная игра 2020 года, однако в тот же день стали поступать жалобы от игроков с приставками старого поколения — по их словам, играть на PS 4 и Xbox One оказалось невозможно. После этого акции компании-разработчика CD Projekt RED упали почти на 40%.