Путину предложили расширить меры поддержки бизнеса

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил продлить и расширить комплекс мер антикризисной поддержки бизнеса. Инициатива прозвучала в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Сейчас комплекс мер помог сохранить деятельность многих предприятий и замедлить общее ухудшение экономической динамики в стране.

Титов предложил продлить субсидии на выплату зарплаты в размере МРОТ на июнь, июль и последующие месяцы 2020 года для предприятий малого и среднего бизнеса, деятельность которых в этот период была приостановлена по решению региональных властей.

Фото: kremlin.ru

Также следует продлить до конца текущего года программу льготных кредитов на возобновление деятельности и смягчить ее условия: полностью списать задолженности по кредиту при сохранении не менее 80% (ранее было 90%) от штата по состоянию на 1 июня 2020 и 50% списания при сохранении 70% от штата, считает бизнес-омбудсмен РФ.

Кроме того, в ходе встречи было предложено президенту списать недоимки по всем налогам и страховым взносам, а также задолженности по пеням и штрафам, начисленным на эту недоимку, образовавшуюся по состоянию на 1 ноября 2020 года, передает «РИА Новости».

На прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам большой пресс-конференции президента России Владимира Путина дал поручение оценить финансовое состояние малого и среднего бизнеса и самозанятых.



Татьяна Леухина