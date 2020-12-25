«Сбер» профинансировал строительство нового ЖК «Яратам» в Казани на 6,5 млрд рублей

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

Отделение «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» и «СК Ай Кью Девелопмент», входящий в группу компаний «СМУ-88», заключили договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму свыше 6,5 млрд рублей для финансирования строительства многоквартирных жилых домов ЖК «Яратам» в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе «Сбера»



Фото: Отделение «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк

Жилой комплекс комфорт-класса «Яратам» появится на ул. Бухарской в Советском районе Казани. Предполагается построить около 90 тыс. кв. м жилья, коммерческих помещений и многоуровневого паркинга закрытого типа. Во дворе появятся зоны для занятия спортом, детские игровые площадки и зоны отдыха. Также там построят муниципальный детский сад на 260 мест.

Ввод в эксплуатацию первой очереди ЖК, состоящей из двух домов, запланирован на III квартал 2023 года.