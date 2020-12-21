Новичок «Салавата» Джефф Плэтт: «У меня было хорошее предчувствие по поводу переезда в Уфу и я ему доверился

Фото: ХК Автомобилист

Канадский новичок с белорусским паспортом «Салавата Юлаева» Джефф Плэтт прокомментировал свой переход в уфимский клуб.

«Первая тренировка прошла отлично. Уже удалось пообщаться с тренерским штабом и с ребятами, тем более некоторых парней я знал по своим предыдущим клубам.

Думаю, для меня это потрясающая возможность играть в топ-клубе КХЛ. Каждый сезон перед «Салаватом» стоят высокие задачи, и это подкупает. Были различные варианты продолжения карьеры, но у меня были хорошее предчувствие по поводу переезда в Уфу, и я доверился ему», — приводит слова Плэтт пресс-служба уфимцев.

Канадец перешел в «Салават» из «Автомобилиста», где он провел 28 игр в сезоне, забросил 3 щайбы и отдал столько же результативных передач, при показателе полезности "-8". До того игрок выступал за финский «Йокерит», московский ЦСКА и ярославский «Локомотив».