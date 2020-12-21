В Елабуге прокуратура требует выплатить деньги отловщикам бездомных собак

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Елабуге прокуратура вынесла представление исполкому района за долг по отлову зоозащитниками бездомных собак. Информацию подтвердили «Реальному времени» в надзорном ведомстве.

Проверка установила, что 10 марта «Спецзащита» выиграла тендер на отлов бездомных собак. Сумма контракта составила более миллиона рублей. После выполнения работ в четвертом квартале 2020 года с выплатой возникли проблемы. Сумма задолженности превысила 250 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В итоге преставление об устранении нарушений вынесли в прокуратуре района. По данным ассоциации «Зооправо», пока фактической оплаты по контракту не поступало.

Ранее сообщалось, что прокуратура Приволжского района Казани вместе со специалистами службы ветеринарного надзора проводит проверку приюта для животных, расположенного в поселке Мирный. Поводом стало распространившееся видео зоозащитников, на котором видно, как собаки замерзают в клетках.



Ольга Плешкова