На разработчиков Cyberpunk 2077 готовится коллективный иск

Польский инвестор компании Миколай Ожеховский компании CD Projekt Red, разработавшей игру Cyberpunk 2077, решил подать коллективный иск к студии. Он хочет выразить претензии к качеству и реализации продукта конечному потребителю.

Как пишет портал DualShockers, варшавский инвестор CDPR Ожеховский готовит иск и рассчитывает, что его поддержат и остальные пострадавшие по статье «Введение в заблуждение с целью получения финансовой выгоды». Как он утверждает, многие пользователи откладывают игру, пока компания не устранит все проблемы.

Ранее мы писали, что японская компания Sony из-за проблем с качеством удалила игру из PS Store, а CD Projekt Red пообещала возвращать деньги. Однако многие игроки уже жалуются, что вернуть средства удается далеко не всем.