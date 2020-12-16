В Казани суд приговорил к условным срокам группу «обнальщиков», выведших около 100 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Советский райсуд Казани приговорил четверых членов группы «обнальщиков» к условным срокам от 3,5 до 2,5 года. Они признаны виновными в незаконной банковской деятельности и незаконном создании юридического лица.

За все время работы осужденные успели обналичить около 100 млн рублей. Они брали за свою работу от 10 до 15,5%, доказанный доход «черных банкиров» составил более 10 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Группу обнаружили в 2019 году. Во время обысков у организатора группы Андрея Исаева, а также участников Игоря Степина, Григория Трутнева и Гульназ Сахабиевой оперативники нашли печати и реквизиты подконтрольных фирм, телефоны и сим-карты, бухгалтерию, наличные, архив бухгалтерских документов и прочее.

Ранее сообщалось об обнаруженной в Татарстане группе «обнальщиков» из 13 человек. Доход этой группы силовики оценили в 132 млн рублей.