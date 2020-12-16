Татарстанцы втрое чаще стали пользоваться ДомКликом
В республике Татарстан активно растёт количество ипотечных сделок по заявкам, поданным через сервис Сбера — ДомКлик, позволяющему совершить подбор, экспертизу жилья и запись на сделку в режиме онлайн.
На платформе ДомКлик (18+) на данный момент размещено 45 тыс. объявлений о продаже и аренде объектов недвижимости.
С начала года количество посетителей ресурса увеличилось с 92 тыс. до 310 тыс. в месяц.
В результате в отделении «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк в 2020 году было выдано ипотек на сумму 48,8 млрд. руб. Это на 60% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Всего с начала года с помощью ипотеки Сбера улучшили жилищные условия более 23 тыс. татарстанских семей. Это на 40% сделок больше, чем за аналогичный период прошлого года, если сравнивать 11 месяцев прошлого и текущего года.
Кроме того, с помощью сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов проводится до 100 неипотечных сделок в месяц.
Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:
«Сегодня через ДомКлик работают более 700 застройщиков по всей стране, в продаже квартиры в 1000 жилых комплексов. Все детали о каждой квартире видны в мобильном приложении, умная система всегда подскажет подходящий вариант. ДомКлик — это не только платформа для оформления ипотеки онлайн. Это целый спектр самых разных сервисов, связанных с недвижимостью: страхование, юридическая проверка, оценка, аренда и т д».
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