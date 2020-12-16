Татарстанцы втрое чаще стали пользоваться ДомКликом

В республике Татарстан активно растёт количество ипотечных сделок по заявкам, поданным через сервис Сбера — ДомКлик, позволяющему совершить подбор, экспертизу жилья и запись на сделку в режиме онлайн.

На платформе ДомКлик (18+) на данный момент размещено 45 тыс. объявлений о продаже и аренде объектов недвижимости.

С начала года количество посетителей ресурса увеличилось с 92 тыс. до 310 тыс. в месяц.

В результате в отделении «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк в 2020 году было выдано ипотек на сумму 48,8 млрд. руб. Это на 60% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Всего с начала года с помощью ипотеки Сбера улучшили жилищные условия более 23 тыс. татарстанских семей. Это на 40% сделок больше, чем за аналогичный период прошлого года, если сравнивать 11 месяцев прошлого и текущего года.

Кроме того, с помощью сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов проводится до 100 неипотечных сделок в месяц.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Сегодня через ДомКлик работают более 700 застройщиков по всей стране, в продаже квартиры в 1000 жилых комплексов. Все детали о каждой квартире видны в мобильном приложении, умная система всегда подскажет подходящий вариант. ДомКлик — это не только платформа для оформления ипотеки онлайн. Это целый спектр самых разных сервисов, связанных с недвижимостью: страхование, юридическая проверка, оценка, аренда и т д».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»