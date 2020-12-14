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Virtus.pro объявила о покупке состава по PUBG

17:25, 14.12.2020
Virtus.pro объявила о покупке состава по PUBG
Фото: virtus.pro

Virtus.pro объявила об открытии подразделения по PUBG. Под тегом VP теперь будет выступать состав Александра BatulinS Батулина, который ранее выступал в организации под названием Northern Lights Team.

«Мы постоянно следим за различными дисциплинами, которые не входят в пул нашего клуба. Направление, в котором сейчас развивается киберспортивная сцена в PUBG, внушает оптимизм за счет активной поддержки со стороны разработчика. Благодаря этому у организаций появляются благоприятные условия для создания составов. Текущее решение является для нас рациональным и экономически обоснованным» — прокомментировал подписание состава генеральный менеджер VP Сергей Гламазда.

Впервые новый ростер по Player Unknown's Battlegrounds выступит под тегом Virtus.pro на турнире Dreamhack Winter Showdown в европейском дивизионе. Турнир пройдет 18 по 20 декабря. Призовой фонд чемпионата — $30 тысяч.

Справка

Состав Virtus.pro по PUBG:

  • Александр BatulinS Батулин;
  • Дмитрий Perfect1ks Дубенюк.
  • Ярослав spyrro Кувичко;
  • Кирилл Lu Лукьянов;

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