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«Салават Юлаев» проиграл четвертый матч подряд в КХЛ

21:43, 11.12.2020
«Салават Юлаев» проиграл четвертый матч подряд в КХЛ
Фото: vk.com/hcsalavat

«Салават Юлаев» проиграл дома финскому «Йокериту» (0:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе гостей шайбами отметились Грант, Шредер и Йенсен, забросившие по голу в каждом из периодов.

Это уже четвертое поражение «Салавата Юлаева» подряд в рамках КХЛ. Ранее уфимцы уступили «Йокериту» (1:3), московскому «Динамо» (0:3) и «Металлургу» (1:3).

Всего клуб проиграл в 5 из 6 последних матчей в КХЛ и занимает пятое место на Востоке.

Напомним, ранее «Салават Юлаев» обменял нападающего Сошникова в ЦСКА.

СпортХоккей
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