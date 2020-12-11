«Салават Юлаев» проиграл четвертый матч подряд в КХЛ

«Салават Юлаев» проиграл дома финскому «Йокериту» (0:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе гостей шайбами отметились Грант, Шредер и Йенсен, забросившие по голу в каждом из периодов.

Это был не наш день pic.twitter.com/YuACN2p3hZ — ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) December 11, 2020

Это уже четвертое поражение «Салавата Юлаева» подряд в рамках КХЛ. Ранее уфимцы уступили «Йокериту» (1:3), московскому «Динамо» (0:3) и «Металлургу» (1:3).

Всего клуб проиграл в 5 из 6 последних матчей в КХЛ и занимает пятое место на Востоке.

Напомним, ранее «Салават Юлаев» обменял нападающего Сошникова в ЦСКА.