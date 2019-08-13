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Тренер «Локомотива» Юрий Семин награжден Орденом Александра Невского

12:18, 13.08.2019
Тренер «Локомотива» Юрий Семин награжден Орденом Александра Невского
Фото: fclm.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главного тренера «Локомотива» Юрия Семина Орденом Александра Невского. Соответствующая информация появилась на интернет-портале правовой информации.

Тренер удостоен награды за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу.

Отметим, что в качестве тренера Семин трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок России и трижды Суперкубок страны.

СпортФутболОбщество
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