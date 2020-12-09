Банк ЗЕНИТ поддержит подопечных фонда «Синдром любви» в Татарстане

Банк ЗЕНИТ присоединился к предновогодней благотворительной акции «Чем дальше в лес — тем больше чудес!». Полезные подарки на Новый год получатдети с особенностями развития со всей России, включая 218 семей из 40 населенных пунктов Татарстана. Целью проекта является сбор средств на реализацию программ ранней помощи для особенных детей. Организатором выступает благотворительный фонд поддержки людейс синдромом Дауна «Синдром любви».

В рамках федеральной акции на официальном сайте фонда создана виртуальная новогодняя елка с логотипом Банка ЗЕНИТ. На ней клиенты, бизнес-партнеры и сотрудники банка могут выбрать для особенного ребенка понравившийся сюрприз со смыслом и оплатить его. Найти новогоднее дерево легко — достаточно перейти по специальной ссылке.

Участники акции выбирают подарок из обозначенного списка, в который входят занятия с опытными логопедами, дефектологами и психологами, профессиональные семейные консультации, методические пособияи комплекты специальной литературы. Каждая такая «игрушка» поможет ребенку расти и развиваться и станет приятным сюрпризом малышу и его родителям к Новому году.

«Совместный проект Банка ЗЕНИТ и фонда „Синдром любви“ призван помочь детям с ограниченными возможностями, подарить им надежду на активную полноценную жизнь, сделать каждый их день комфортным. Так, поддержка будет оказана детям по всей России, включая Республику Татарстан, где благодаря собранным средствам помощь получат 218 семей из 40 населенных пунктов», — поделился Председатель Правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.

«Благодаря собранным средствам у ребят с синдромом Дауна появятся необходимые для жизни навыкии компетенции, а специалисты, которые работают с такими людьми, помогут им такие навыки приобрести. Мы стремимся к тому, чтобы люди с синдромом Дауна и их близкие жили нормальной полноценной жизнью и активно участвовали в жизни общества», — говорит Анна Португалова, член Совета фонда «Синдром любви».

Принять участие в акции можно с 15 ноября 2020 года по 31 января 2021 года.



Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»