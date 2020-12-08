Глава ИИХФ Фазель отменил запланированный визит в Минск к Лукашенко

Президент Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ) Рене Фазель отменил свой визит в Белоруссию из-за коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Фазель отказался от поездки после получения результатов теста на коронавирус. Его тесты и генерального секретаря ИИХФ Хорста Лихтнера оказались положительными, в связи с чем они не смогли отправиться на встречу.

Планировалось, что в ходе визита Фазель встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко для обсуждения возможного проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Теперь встреча отложена на неопределенный срок.

Александр Лукашенко. Фото: kremlin.ru

Чемпионат мира — 2021 по хоккею должен пройти весной на территории Латвии и Белоруссии.

18 и 19 ноября совет Международной федерации хоккея (IIHF) обсудил вопрос возможного переноса турнира из Минска из-за нестабильной ситуации в стране. Подобная просьба поступила от властей Латвии.

Напомним, накануне Международный олимпийский комитет (МОК) запретил президенту Белоруссии Александру Лукашенко и членам исполкома Национального олимпийского комитета (НОК) страны посещать Олимпийские игры и другие мероприятия организации.