«Зенит» второй сезон подряд занял последнее место в группе Лиги чемпионов

«Зенит» в гостях проиграл бельгийскому «Брюгге» (0:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу.

В составе хозяев по голу в ворота питерцев забили Шарль де Кетеларе, Ханс Ванакен (с пенальти) и Ноа Ланг.

После этого поражения в активе «Зенита» осталось 1 очко в 5 матчах. «Брюгге» набрал 7 очков и стал для питерцев недосягаемым.

За тур до окончания группового раунда Лиги чемпионов «Зенит» второй сезон подряд обеспечил себе четвертое место в группе, потеряв все шансы на выход в весеннюю часть Лиги Европы.

Подробнее о выступлении российских команд в Лиге чемпионов можно почитать в материале «Реального времени».