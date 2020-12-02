Финские власти не допустили шесть хоккеистов «Салавата Юлаева» на матч с «Йокеритом»

Власти Хельсинки не допустили нескольких хоккеистов и представителей штаба «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Йокерита». Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

«Муниципальные власти г. Хельсинки (Финляндия) в одностороннем порядке ввели ограничительные меры против нашей команды. Решением городских властей столицы Финляндии до игры допущены только те, у кого есть необходимый процент антител к COVID-19 в крови», — сообщается в официальном Twitter башкирской команды.

02 декабря 2020 года ХК «Салават Юлаев» выходит на матч №374 Регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Йокерита» в неоптимальном составе. pic.twitter.com/8sS9l2MXVd — ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) December 2, 2020

Игру с «Йокеритом» пропускают защитники Филип Ларсен, Евгений Бирюков, Алексей Семенов и нападающие Илья Баранов, Владислав Картаев и Данил Алалыкин. В результате «Салавату Юлаеву» пришлось выходить на площадку лишь с пятью защитниками в составе.

При этом отмечается, что клуб был уведомлен организаторами поединка о возможных ограничениях только за несколько часов до игры.

Напомним, ранее «Салават Юлаев» обменял нападающего Никиту Сошникова в ЦСКА.