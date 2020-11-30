В Минстрое РФ пообещали снизить ставку по ипотеке до 6%

Фото: Максим Платонов (архив)

Через 10 лет средняя рыночная ставка по ипотеке в России должна опуститься до 6%, обещают в Минстрое РФ. Такой показатель заложен в обновленном национальном проекте «Жилье и городская среда».

«В паспорте национального проекта у нас заложено поэтапное, плавное снижение ипотечной ставки, которая в 2030 году должна достигнуть порядка 6%», — приводит ТАСС слова директора департамента жилищной политики министерства Ольги Корниенко.

Фото: Максим Платонов (архив)

На заседании Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера представитель Минстроя добавила, что в паспорт нацпроекта включили инструмент инфраструктурных облигаций и развитие платформы для арендного жилья.

Согласно данным Центробанка, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным в октябре 2020 года, составила 7,3%. Программу льготной ипотеки в 6,5% продлили до 1 июля 2021 года.