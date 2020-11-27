Православная телекомпания «Союз» поблагодарила ТНВ за проведение трансляции прощания с Феофаном

Фото: Максим Платонов

Православная телекомпания «Союз» поблагодарила телеканал ТНВ за проведение прямой трансляции церемонии прощания с митрополитом Татарстанским и Казанским Феофаном.

«Благодаря высокой организации и слаженной работе ваших сотрудников на протяжении более 4-х часов многомиллионные зрители нашего телеканала смогли попрощаться и молитвенно почтить память новопреставленного митрополита Татарстанского и Казанского Феофана», — говорится в письме на имя генерального директора Телерадиокомпании «Новый век» Ильшата Аминова.

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан умер 20 ноября на 74-м году жизни. В понедельник, 23 ноября, его похоронили на территории Казанского Богородицкого монастыря.