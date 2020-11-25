«Татнефть» с начала сделки ОПЕК+ пробурила более 200 скважин

«Татнефть» пробурила более 200 скважин с момента заключения сделки ОПЕК+. Пока они никак не обустраиваются и не осваиваются.

Замгендиректора «Татнефти» по ремонту, бурению скважин и ПНП Ринат Шафигуллин рассказал в интервью корпоративной газете «Нефтяные вести», что эти скважины готовятся на будущее. При необходимости компания сможет быстро организовать добычу из них.

Шафигуллин рассказал, что в последнее время компания каждый год строила около 600 скважин.

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«Но мы можем бурить свыше 1 тысячи скважин в год и готовы к этим объемам — у нас есть технологии, подрядчики, оборудование», — заявил замгендиректора «Татнефти».

Ранее в компании уже заявляли, что смогут восстановить прежний уровень добычи нефти через пару месяцев после завершения сделки ОПЕК+.