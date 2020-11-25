Врио главы Дагестана Сергей Меликов заразился коронавирусом

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона в Instagram.

Меликов чувствует себя хорошо и сейчас находится на самоизоляции. Он будет работать удаленно, совещания с его участием собираются проводить в онлайн-режиме.

Фото: commons.wikimedia.org

Напомним, в начале октября президент РФ Владимир Путин принял отставку предыдущего главы республики Владимира Васильева. Исполнять обязанности руководителя региона временно назначен Сергей Меликов.