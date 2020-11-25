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Врио главы Дагестана Сергей Меликов заразился коронавирусом

09:31, 25.11.2020
Врио главы Дагестана Сергей Меликов заразился коронавирусом
Фото: instagram.com/glavard

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона в Instagram.

Меликов чувствует себя хорошо и сейчас находится на самоизоляции. Он будет работать удаленно, совещания с его участием собираются проводить в онлайн-режиме.

Фото: commons.wikimedia.org

Напомним, в начале октября президент РФ Владимир Путин принял отставку предыдущего главы республики Владимира Васильева. Исполнять обязанности руководителя региона временно назначен Сергей Меликов.

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