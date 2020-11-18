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Вход на последние домашние матчи «Уфы» в году будет бесплатным

12:35, 18.11.2020
Вход на последние домашние матчи «Уфы» в году будет бесплатным
Фото: vk.com/ufafc

Вход на два последних домашних матча «Уфы» в 2020 году будет свободным. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

«Дорогие друзья, футбольный клуб «Уфа» благодарит вас за отличную поддержку и в качестве признательности объявляет вход на оставшиеся два домашних матча ФК «Уфа» в 2020 году свободным», — говорится в сообщении.

Ближайшие два тура «Уфа» проведет на домашнем стадионе «Нефтяник». 23 ноября в столицу Башкортостана приедет ФК «Химки», а 29 ноября — «Тамбов».

После 14 туров «Уфа» набрала 7 очков и замыкает турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ).

Напомним, ранее уфимский клуб сыграл в гостях вничью с «Сочи» (1:1).

СпортФутбол Башкортостан
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