Вход на последние домашние матчи «Уфы» в году будет бесплатным

Вход на два последних домашних матча «Уфы» в 2020 году будет свободным. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

«Дорогие друзья, футбольный клуб «Уфа» благодарит вас за отличную поддержку и в качестве признательности объявляет вход на оставшиеся два домашних матча ФК «Уфа» в 2020 году свободным», — говорится в сообщении.

Ближайшие два тура «Уфа» проведет на домашнем стадионе «Нефтяник». 23 ноября в столицу Башкортостана приедет ФК «Химки», а 29 ноября — «Тамбов».

После 14 туров «Уфа» набрала 7 очков и замыкает турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ).

Напомним, ранее уфимский клуб сыграл в гостях вничью с «Сочи» (1:1).