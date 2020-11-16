Гудачек из «Нефтехимика» признан лучшим нападающим недели в КХЛ
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила имена лучших игроков прошедшей игровой недели.
Среди нападающих лига отметила выступление хоккеиста «Нефтехимика» Либора Гудачека. Форвард нижнекамцев набрал 7 (4+3) очков в четырех матчах при показателе полезности «+5». Одну из шайб Гудачек забросил в ворота «Ак Барса» (2:3).
Лучшие игроки недели:— KHL Media (@khlmediateam) November 16, 2020
Фурх (@hcdinamoby)
Антипин (@hcSKA)
Гудачек (@HCNeftekhimik68)
Протас (@hcdinamoby)https://t.co/xK1Ixx6wCf
Лучшими вратарем и новичком недели признаны игроки минского «Динамо». Голкипер Доминик Фурх победил во всех трех матчах и отразил 97,96% бросков, показав коэффициент надежности 0,67. Также отмечен нападающий минчан Алексей Протас, набравший 3 (1+2) очка.
Из защитников лучшим на неделе стал хоккеист питерского СКА Виктор Антипин, у которого 4 (0+4) очка и показатель полезности «+5».СпортХоккей
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