Гудачек из «Нефтехимика» признан лучшим нападающим недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила имена лучших игроков прошедшей игровой недели.

Среди нападающих лига отметила выступление хоккеиста «Нефтехимика» Либора Гудачека. Форвард нижнекамцев набрал 7 (4+3) очков в четырех матчах при показателе полезности «+5». Одну из шайб Гудачек забросил в ворота «Ак Барса» (2:3).

Лучшими вратарем и новичком недели признаны игроки минского «Динамо». Голкипер Доминик Фурх победил во всех трех матчах и отразил 97,96% бросков, показав коэффициент надежности 0,67. Также отмечен нападающий минчан Алексей Протас, набравший 3 (1+2) очка.

Из защитников лучшим на неделе стал хоккеист питерского СКА Виктор Антипин, у которого 4 (0+4) очка и показатель полезности «+5».