«Ак Барс» обыграл дома «Нефтехимик» в матче КХЛ

«Ак Барс» обыграл дома нижнекамский «Нефтехимик» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Команды дважды по ходу матча обменивались заброшенными шайбами. На голы Петрова и Да Косты нижнекамцы ответили выстрелами Гудачека и Осипова. В третьем периоде Тихонов удачно подправил шайбу после броска Лямкина с синей линии и принес победу «Ак Барсу».

Тихонов подправил шайбу после броска Лямкина! pic.twitter.com/0QrgYMupuE — ХК Ак Барс (@hcakbars) November 14, 2020

После этой игры в активе казанской команды стало 36 очков. «Ак Барс» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» остался на 11-м месте с 16 очками после 24 матчей.

«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы:

0:1 — Гудачек (Брынцев, Хайруллин, 00:27)

1:1 — Петров (Хенкель, Лучевников, 08:31)

2:1 — Да Коста (Тихонов, Доус, 25:15)

2:2 — Осипов (Буцаев, 37:05)

3:2 — Тихонов (Лямкин, Да Коста, 55:05).

