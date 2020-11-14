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«Ак Барс» обыграл дома «Нефтехимик» в матче КХЛ

19:25, 14.11.2020
«Ак Барс» обыграл дома «Нефтехимик» в матче КХЛ
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» обыграл дома нижнекамский «Нефтехимик» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Команды дважды по ходу матча обменивались заброшенными шайбами. На голы Петрова и Да Косты нижнекамцы ответили выстрелами Гудачека и Осипова. В третьем периоде Тихонов удачно подправил шайбу после броска Лямкина с синей линии и принес победу «Ак Барсу».

После этой игры в активе казанской команды стало 36 очков. «Ак Барс» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» остался на 11-м месте с 16 очками после 24 матчей.

«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Голы:
0:1 — Гудачек (Брынцев, Хайруллин, 00:27)
1:1 — Петров (Хенкель, Лучевников, 08:31)
2:1 — Да Коста (Тихонов, Доус, 25:15)
2:2 — Осипов (Буцаев, 37:05)
3:2 — Тихонов (Лямкин, Да Коста, 55:05).

СпортХоккей Татарстан
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