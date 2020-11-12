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В Татарстане зарегистрировали еще два случая смерти от коронавируса

18:09, 12.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировали еще два случая смерти от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавируса.

47-летнего мужчину доставили в больницу с коронавирусной инфекцией, осложненной пневмонией. Состояние пациента ухудшалось на фоне обострения хронических заболеваний.

Фото: realnoevremya.ru

57-летнюю женщину госпитализировали с пневмонией. У пациентки были хронические заболевания. Причину смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, сообщает оперштаб республики.

Всего на 12 ноября зарегистрировано 119 случаев смерти от коронавируса в республике.

Вчера в Татарстане подтвердился один случай смерти от COVID-19.

ОбществоМедицина Татарстан
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