В Татарстане зарегистрировали еще два случая смерти от коронавируса
В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавируса.
47-летнего мужчину доставили в больницу с коронавирусной инфекцией, осложненной пневмонией. Состояние пациента ухудшалось на фоне обострения хронических заболеваний.
57-летнюю женщину госпитализировали с пневмонией. У пациентки были хронические заболевания. Причину смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, сообщает оперштаб республики.
Всего на 12 ноября зарегистрировано 119 случаев смерти от коронавируса в республике.
Вчера в Татарстане подтвердился один случай смерти от COVID-19.ОбществоМедицина Татарстан
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