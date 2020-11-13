Казанцы перевели мошенникам более миллиона рублей за минувшие сутки

Четверо жителей Казани потеряли в общей сложности более миллиона рублей после действий телефонных мошенников за минувшие сутки, сообщает МВД по Татарстану.



Так, 57-летний казанец поверил «работникам банковской службы безопасности» и перевел на посторонние счета полмиллиона рублей. По похожей схеме 19-летний студент КФУ перевел мошенникам 271 тысячу рублей, деньги ему прислали родители на проживание и учебу. 30-летнюю жительницу столицы Татарстана уговорили передать 140 тысяч рублей под предлогом оформления кредита.

Злоумышленники обманули и 83-летнюю пенсионерку, сказав ей, что ее внук попал в аварию. Женщина передала 300 тысяч рублей водителю такси. Сейчас его задержали, он дает показания, идет расследование.

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По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и краже, совершенной с банковского счета. Полиция устанавливает личности злоумышленников. Звонки поступали из Москвы и Московской области.

Ранее сообщалось, что в Лениногорске сотрудница банка поверила мошенникам и перевела им 3 млн рублей.