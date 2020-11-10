В Лениногорске сотрудница банка поверила мошенникам и перевела им 3 млн рублей

Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве, выманивших у сотрудницы банка в Лениногорске 3 млн рублей. Удалось найти 29-летнего жителя Калининградской области и предполагаемого организатора 30 лет.

В сентябре в офис банка позвонил неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности. Он объяснил, что для проверки ПО необходимо перевести 1 рубль на специальный счет. Сотрудница банка выполнила его указания, передает пресс-служба МВД Татарстана. Звонивший сказал, что проверка не прошла и теперь на тот же счет необходимо перевести уже 3 млн рублей.

Через несколько минут девушка заподозрила неладное, в главном офисе подтвердили — она послала деньги мошенникам. Преступники уже успели снять 2 млн рублей.

Следователи отдела МВД по Лениногорскому району возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Полиция установила, что деньги снял 29-летний житель Калининградской области. Позже он объяснил, что в августе получил предложение заработать. Для этого нужно было съездить в Казань и открыть несколько счетов, а после снять с них деньги. За эту работу подозреваемому предложили 195 тысяч рублей.

Кроме того, полицейские задержали предполагаемого организатора. Как выяснилось, 30-летний мужчина уже имеет судимости за убийство и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

Напомним, ранее сообщалось о подобном преступлении. Сотрудница банка в Кукморе перевела мошенникам 4 млн рублей. Двое подозреваемых были задержаны в Московской области, предполагаемого организатора нашли в Шлиссельбурге Ленинградской области.