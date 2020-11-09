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Амиров признан лучшим нападающим Кубка Карьялы, Аскаров — лучшим вратарем

09:41, 09.11.2020
Амиров признан лучшим нападающим Кубка Карьялы, Аскаров — лучшим вратарем
Фото: fhr.ru

Организаторы первого этапа хоккейного Евротура Кубок Карьяла назвали имена лучших игроков прошедшего турнира.

Из сборной России отмечены два хоккеиста. Голкипер Ярослав Аскаров признан лучшим вратарем Кубка Карьяла. В трех матчах российский страж ворот пропустил три шайбы.

Вратарь сборной России Ярослав Аскаров. Фото: fhr.ru

Среди нападающих лучшим на турнире признан Родион Амиров. Форвард «Салавата Юлаева» отметился шайбами во всех трех проведенных матчах и установил рекорд сборной России.

Лучшим защитником признан Филип Гронек из сборной Чехии, набравший 2 (1+1) очка в трех встречах.

Напомним, сборная России стала победителем Кубка Карьяла, одержав победы во всех матчах турнира.

СпортХоккей
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