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«КАМАЗ-мастер» доработал автомобили перед «Дакаром-2021"

08:26, 09.11.2020
«КАМАЗ-мастер» доработал автомобили перед «Дакаром-2021
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Конструкторы раллийной команды «КАМАЗ-мастер» решили технические проблемы, которые были выявлены в Саудовской Аравии. Им потребовалось увеличить надежность отдельных элементов двигателя, сообщается на официальной странице команды в Instagram.

Инженерам удалось улучшить аэродинамику автомобиля и динамику воздушных потоков, необходимых для охлаждения автомобильных систем. Отмечается, что именно по причине недоработок в этой области команда потеряла время в первый день «Дакара-2020».

Фото: instagram.com/kamazmastersport

«К сожалению, не все решения могут быть применены в связи с большими затратами на их воплощение в жизнь, а также в связи с меняющимся техническим регламентом FIA, который принимается для планируемого с 2022 года грузового зачета Чемпионата мира по внедорожным ралли», — сказано в сообщении команды.

Напомним, ранее команда «КАМАЗ-мастер» объявила свой состав на ралли «Дакар-2021».

Спорт Татарстан
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