Mercedes-Benz объявил цену для России на свой самый мощный спорткар

В Mercedes-Benz назвали цену «Черной серии» спорткара AMG GT для России. Машина будет стоить 34,97 млн рублей.

Купе в исполнении Black Series будет выпущено ограниченным тиражом и будет поставляться только по индивидуальным заказам, пишет портал Wroom.ru.

Mercedes-AMG GT Black Series получил звание самого мощного легкового «Мерседеса» в истории. Его двигатель V8 4.0 был усилен до 730 л.с. Следоим ха этим конструкторы форсировали и коробку передач на 7 ступеней.

Посе всех конструктивных улучшений от немецких инженеров купе получило возможность разогнаться до 100 км/ч за 3,2 секунды. Максимально Black Series достигает 325 км/ч.