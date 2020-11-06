Экс-капитан «Ак Барса» Свитов завершил игровую карьеру

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» Александр Свитов завершил игровую карьеру. Об этом он сообщил в интервью «Известиям».

«Все равно приходится когда-то заканчивать карьеру. Пока я публично не объявлял об этом, но, думаю, в ближайшее время это сделаю. Клубы не ищу себе, хватит уже. Пора залечивать болячки — травмы надоели. И семье надо побольше внимания уделять.

Мысли закончить были уже по окончании прошлого сезона КХЛ. Думал, еще годик поиграть, но как начались пандемия и карантин, затянулось время без хоккея, я пришел к решению закончить», — заявил Свитов.

Фото: ak-bars.ru

Экс-капитан «Ак Барса» в прошедшем сезоне выступал за ярославский «Локомотив». По итогам плей-офф клуб не стал продлевать контракт с хоккеистом. В составе ярославской команды Свитов набрал 12 (2+10) очков в регулярном первенстве КХЛ.



Перед началом нынешнего сезона хоккеиста сватали в омский «Авангард», куда он в итоге не перешел и до этого времени находился без клуба.

В составе «Ак Барса» Свитов выиграл Кубок Гагарина в 2018 году.