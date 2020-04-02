Свитов и Марков покинут ярославский «Локомотив»

«Локомотив» принял решение не продлевать контракты с защитником Андреем Марковым и нападающим Александром Свитовым. Об этом сообщает ГТРК «Ярославия».

Оба хоккеиста перешли в ярославский клуб летом 2019 года после окончания контракта с казанским «Ак Барсом». Их нынешнее соглашение с «Локомотивом» заканчивается 30 апреля 2020 года.

В составе ярославского клуба Свитов набрал 12 (2+10) очков в регулярном первенстве КХЛ. Марков в «Локомотиве» отметился 7 (1+6) очками.

Напомним, ранее КХЛ объявила о досрочном завершении розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина из-за угрозы распространения коронавируса.