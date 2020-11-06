«Татнефть» рассчитывает вернуться к докризисным показателям капитализации через 3—4 года

«Татнефть» прогнозирует возвращение к докризисным показателям капитализации через 3—4 года. Об этом сообщает «Интерфакс».



Цены на нефть при прогнозируемом сценарии будет на уровне $40—50 за баррель. Компания рассчитывает достичь своей цели, придерживаясь нынешней дивидендной политики — она предусматривает выплату не менее 50% от чистой прибыли дивидендов суммы свободного денежного потока.

Аналитики полагают, что компания может выплатить дивиденды в размере 12,6 рубля на акцию за III квартал, но «Татнефть» обсуждает различные варианты повышения показателей, в том числе конвертацию привилегированных акций в обыкновенные после их выкупа. Конкретное решение пока не принято.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ снизилась в 2,8 раза.

