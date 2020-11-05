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Татарстанец Илья Шикшин в седьмой раз стал чемпионом Европы по го

17:15, 05.11.2020
Татарстанец Илья Шикшин в седьмой раз стал чемпионом Европы по го
Фото: gofederation.ru

Татарстанец Илья Шикшин стал победителем чемпионата Европы по го.

Эта уже седьмая победа уроженца Казани за его профессиональную карьеру. По этому показателю он сравнялся с еще одним казанцем — Александром Динерштейном.

Фото: vk.com/gofederation

В решающей партии Шикшин обыграл соперника из Израиля Али Джабарина. Поединок за титул длился 3 часа 48 минут.

Напомним, ранее в середине октября Шикшин завоевал первое место в Кубке России.

Спорт Татарстан
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