Татарстанец Илья Шикшин в седьмой раз стал чемпионом Европы по го

Татарстанец Илья Шикшин стал победителем чемпионата Европы по го.

Эта уже седьмая победа уроженца Казани за его профессиональную карьеру. По этому показателю он сравнялся с еще одним казанцем — Александром Динерштейном.

Фото: vk.com/gofederation

В решающей партии Шикшин обыграл соперника из Израиля Али Джабарина. Поединок за титул длился 3 часа 48 минут.



Напомним, ранее в середине октября Шикшин завоевал первое место в Кубке России.