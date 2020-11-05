В Челнах шесть «наливаек» получили предупреждение о закрытии

Шесть «наливаек» в Челнах площадью менее 100 кв. м, расположенные на первых этажах многоквартирных домов, получили предупреждение о том, что их могут закрыть, сообщает chelny-biz.



Речь идет о шести объектах с истекающим сроком действия лицензии на розничную торговлю алкоголем. Если лицензия была получена до вступления в силу закона о дополнительных ограничениях на продажу алкогольной продукции, предприниматель имеет право продолжить торговлю до ее истечения.



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Напомним, на 12-м заседании Госсовета Татарстана в августе приняли закон о дополнительных ограничениях на продажу алкогольной продукции в заведениях такого плана. Депутаты установили ограничения в размере торговых точек — 100 кв. метров для Набережных Челнов и 50 кв. метров для всех других муниципальных образований РТ.

